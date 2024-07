Donaueschingen (ots) - Einen Zweiraddiebstahl begangen haben Unbekannte am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Die Diebe klauten eine orangene KTM 690, die am Freibad in Donaueschingen abgestellt war. Den Wert der Maschine bezifferte die Polizei auf rund 6.600 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in ...

