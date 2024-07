Bad Dürrheim (ots) - Am Samstagmittag ist es gegen 11:30 Uhr auf der Friedrichstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein Unbekannter gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes stieß und einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hinterließ. Personen, die den Unfall ...

