POL-WES: Xanten - Nachtragsmeldung zur Vermisstensuche vom 18.07.2024 in Xanten

Dinslaken (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 52- jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw die Hans-Böckler-Straße in Richtung Hünxer Straße. In Höhe der Kreuzung zur Karl-Heinz-Klingen-Straße beabsichtigte die Dinslakenerin geradeaus weiter auf die Hünxer Straße zu fahren. An der Ampelanlage lief plötzlich ein Kleinkind im Bereich der ...

