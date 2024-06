Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung am Sportplatz - die Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2406076

Mettmann (ots)

An einem Sportplatz in Ratingen beschädigten in einem Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20. Juni 2024, und Freitagmorgen, 21. Juni 2024, bislang unbekannte Täter zwei Kassenhäuser und mehrere Autos. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitagmorgen eine Sachbeschädigung auf dem Sportplatz an der Straße "Am Stadion". Bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten fanden sie unmittelbar vor dem Sportplatz zwei Kassenhäuser vor, deren Fensterscheiben eingeschlagen worden waren. Als mutmaßliches Tatmittel verwendeten die Täter ein Verkehrsschild, das aus seiner Betonhalterung entfernt wurde.

Die Einsatzkräfte stellten bei Inaugenscheinnahme des Umfelds zudem vier beschädigte Autos fest, die am Fahrbahnrand im Bereich des Sportplatzes geparkt waren. Hier hatten die Täter mehrere Außenspiegel sowie eine Fensterscheibe zerstört.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 6:50 Uhr am Freitagmorgen eingegrenzt werden. Die Täter sind flüchtig.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich "Am Stadion" gemacht oder kann mit sonstigen Hinweisen die polizeilichen Ermittlungen unterstützen? Die Polizei Ratingen nimmt Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 02102 / 9981 - 6210 entgegen.

