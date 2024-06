Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Haan - 2406077

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgenden Einbruch im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Zwischen 12:30 und 18:30 Uhr kam es am Donnerstag, 20. Juni 2024, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Sandbach" in Haan. Unbekannte Täterinnen oder Täter verschafften sich gewaltsam durch die Haustür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

