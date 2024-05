POL-ERB: Michelstadt: Überholmanöver mit Folgen - Zeugen gesucht!

Viernheim (ots) - Am Dienstag, den 07.05.2024 wurde in Viernheim in der Lorscher Straße ein Garagentor beschädigt. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Garagentor des Anwesens Nummer 7. Dieses befindet sich unmittelbar neben der Postagentur und gegenüber eines Döner-Imbisses. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat an ...

