POL-HP: Garagentor beschädigt. Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Viernheim (ots)

Am Dienstag, den 07.05.2024 wurde in Viernheim in der Lorscher Straße ein Garagentor beschädigt. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Garagentor des Anwesens Nummer 7. Dieses befindet sich unmittelbar neben der Postagentur und gegenüber eines Döner-Imbisses. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat an dieser Stelle vermutlich ein Fahrzeug gewendet und ist beim Wendevorgang gegen das Garagentor gefahren. Das Garagentor wurde hierdurch aus seiner Führung gedrückt und teilweise eingebeult. Der Schaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Der oder die Verursacher / -in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da es sich bei der Unfallörtlichkeit um eine stark frequentierte Stelle handelt, hofft die Polizei auf Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

