Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Kleinkind läuft in fahrendes Fahrzeug - Zeugensuche

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 52- jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw die Hans-Böckler-Straße in Richtung Hünxer Straße. In Höhe der Kreuzung zur Karl-Heinz-Klingen-Straße beabsichtigte die Dinslakenerin geradeaus weiter auf die Hünxer Straße zu fahren. An der Ampelanlage lief plötzlich ein Kleinkind im Bereich der Fußgängerampel seitlich von rechts gegen ihren Pkw.

Die Dinslakenerin bemerkte im Vorbeifahren einen Knall, hielt an und erkannte ein ca. 2-jähriges Kind in Begleitung einer erwachsenen Frau, welches am Kopf blutete. Die Frau, bei der es sich um die Mutter des Kindes handeln könnte, versicherte der Dinslakenerin, dass das Kind unverletzt sei und setzte sodann den Weg mit dem Kind fußläufig in Richtung Hünxer Straße (Dinslaken Lohberg) fort. Die Frau und das Kleinkind seien noch in Begleitung einer weiteren Frau sowie zwei anderen Kindern gewesen.

Das Kleinkind wird als etwa 2 Jahre alt und bekleidet mit einer kurzen Hose und einem hellen Oberteil beschrieben. Die weibliche Begleitperson des Kleinkindes soll eine schwarz-weiß gepunktete Bluse mit Blumen getragen und schwarze Haare gehabt haben.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Personalien des Kleinkindes geben können bzw. den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 240717-2133

