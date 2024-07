POL-WES: Hünxe - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wesel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter eine Pflegeeinrichtung am Flesgentor eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf. In dem Gebäude durchwühlten sie die Büros. Die Täter brachen einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. BH/ 240716-0915 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

mehr