POL-WES: Dinslaken - 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Schermbeck (ots) - Bei einem Unfall auf der Bestener Straße ist am Sonntag (14.07.) gegen 14:00 Uhr ein 18-jähriger Motoradfahrer schwer verletzt worden. Ein 72-jähriger Mann aus Oberhausen war mit einem Auto auf der Kirchstraße in Richtung Bestener Straße unterwegs. An der Kreuzung Kirchstraße/Bestener Straße bog er nach links ab und stieß dort mit einem 18-jährigen Motorradfahrer aus Schermbeck zusammen. Der ...

