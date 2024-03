Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberischer Diebstahl - Täter gestellt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße 8, dortiger Einkaufsmarkt, Samstag, 23.3.2024, 17.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 32-jähriger Northeimer entnahm am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Einbecker Landstraße mehrere Lebensmittel aus den Regalen und verstaute diese in seinem Rucksack. Anschließend bezahlte er an der Kasse lediglich eine Getränkedose. Hierbei wurde er von zwei 18- und 30-jährigen Mitarbeitern des Marktes beobachtet und nach dem Passieren der Kasse angesprochen. Daraufhin versuchte der 32-jährige die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch von den beiden Mitarbeitern festgehalten werden. Er versuchte mehrfach, sich gewaltsam loszureißen und biss einem der beiden Angestellten in den Kragen seines T-Shirts. Er konnte jedoch von den beiden Mitarbeitern sowie einer weiteren zu Hilfe kommenden weiblichen Zeugin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fixiert werden. Der 30-jährige Angestellte erlitt hierbei eine leichte Verletzung, die aber vor Ort nicht behandelt werden musste.

Bei dem anschließend im Rucksack aufgefundenen Diebesgut handelt es sich um mehrere Lebensmittel im Wert von 11,70 Euro, die den Mitarbeitern wieder ausgehändigt wurden.

Gegen den 32-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell