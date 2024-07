POL-WES: Moers - Entwendete Reifen vom Parkplatz eines Autohandels

Dinslaken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 09:20 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Duisburg schwer verletzt worden. Zu dieser Zeit fuhr der 58-Jährige mit seinem Auto die Voerder Straße entlang in Richtung Voerde. Ein 19-jährige Mann aus Dinslaken war mit seinem Wagen auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Voerder Straße unterwegs. An der Einmündung zur Voerder Straße beabsichtigte der ...

mehr