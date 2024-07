LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

Schönstedt (ots) - Beamte der Polizeistation Bad Langensalza stellten Am Sportplatz in Schönstedt drei Mopedfahrer fest, die einer Kontrolle entzogen wurden. Bei zwei der jungen Verkehrsteilnehmer wurden im Laufe der Kontrollen Straftaten festgestellt. So konnte ein 16-Jähriger weder eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, noch war dein Kleinkraftrad den Vorschriften entsprechend pflichtversichert. Ein 17-Jähriger ...

