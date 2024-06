Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Werkzeug von Ladefläche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Anwohner des Rottkamp hörten in der vergangenen Nacht (19.6.), um 2.35 Uhr ein lautes Geräusch. Sie sahen daraufhin nach draußen und bemerkte eine ihr unbekannte Person, die zügig in einen roten Kleinwagen einstieg und dann in Richtung des Bahnhofs Kirchlengern davon fuhr. An ihrem VW Crafter, der in der Hofeinfahrt geparkt war, stellten die Anwohner dann fest, dass ein Spanngurt auf der Ladefläche durchtrennt war und ein Vibrationsstampfer fehlte. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Rottkamps etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

