Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 17-Jähriger dringt in Gartenhütte ein - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Herford (ots)

(jd) Durch laute Geräusche wachten in der vergangenen Nacht (18.6.), gegen 2.45 Uhr Anwohner der Sachsenstraße auf. Als sie draußen nach der Ursache sahen, bemerkten sie eine ihnen unbekannte Person. Diese hatte offenbar den Gartenzaun überwunden und ein eigentlich verschlossenes Tor zu einem Balkon geöffnet und machte sich nun an den dortigen Jalousien zu schaffen. Außerdem sahen die Eigentümer, dass eine Wassertonne demoliert war und der unbekannte offenbar das Gartenhaus gewaltsam geöffnet hatte. Die Eigentümer verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 17-Jährigen Herforder handelt, auf einer Wendeltreppe im Garten der Eigentümer an. Er zeigte sich unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der 17-Jährige zur Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinem Erziehungsberechtigten übergeben.

