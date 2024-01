POL-EN: Gevelsberg - Metalldiebstahl in der Rosendahler Straße

Hattingen (ots) - Am Dienstag, gegen 14:55 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer 73-jährigen Hattingerin in der Neustraße und gab an, Spenden für seinen erkrankten Sohn zu sammeln. Außerdem bat er die Geschädigte darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Geschädigte ließ den Mann freiwillig in die Wohnung. In der Wohnung habe der Täter dann mehrere Räume durchsucht. Zufällig ist dann der 46-jährige Sohn der Geschädigten zu ...

