Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Snackautomaten zwei Mal an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (17.6.) informierte ein aufmerksamer Zeuge den Betreiber eines Snackautomaten an der Albert-Schweitzer-Straße gegen 22.00 Uhr darüber, dass bisher Unbekannte den Automaten angegangen haben. Die vordere Scheibe des Automaten, durch die man die Auslage sehen kann, war mehrfach gesplittert. Letztmalig war der 50-jährige Betreiber um 17.30 Uhr an dem Automaten. Zu diesem Zeitpunkt wies dieser keine Beschädigungen auf. Der Schaden an dem Automaten liegt an dieser Stelle bei rund 2000 Euro. Da die Automatik von der Sachbeschädigung nicht betroffen war, konnte der Automat weiterverwendet werden.

Nur wenige Stunden später bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt heute Nacht, um 4.10 Uhr, dass Unbekannte erneut selbigen Automaten angegangen haben: Ein Einschub, in dem sich die Geldkassette und weitere Elektronik befindet, wurde im oberen Bereich der Verkleidung mittels eins Werkzeugs gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren des Automaten wurde unter anderem die Geldkassette, in der sich Bargeld befand, herausgebrochen. Teile des Automateninneren und auch die leere Geldkassette wurden im Nahbereich aufgefunden. Am Automaten entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen, die im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße in der gestrigen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Die Ermittlungen sowie die Auswertung des Videomaterials aus Überwachungskameras dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell