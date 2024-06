Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Grundstückseinfahrt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (15.6.) ereignete sich am Karenbergweg gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Bad Oeynhauser fuhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf den Karenbergweg. Gleichzeitig fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Bentorfer Straße in Richtung Hohenhauser Straße. Auf Höhe der Grundstückseinfahrt stieß der Mercedes dann gegen das Fahrzeug des Unbekannten, sodass sich unter anderem eine Radkappe vom Reifen des mutmaßlich roten Opel löste. Der bisher Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Der 52-Jährige informierte seinerseits die Polizei über den Unfall. Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford den bisher unbekannten Unfallbeteiligten sich unter 05221/8880 zu melden.

