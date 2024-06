Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault entwendet - Diensthund stellt drei Tatverdächtige

Kirchlengern (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt beabsichtigten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (15.6.) um 16.45 auf der Remerloher Straße einen Renault, der in Richtung Löhne fuhr, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Beim Anblick des Streifenwagens wendete der bis dahin unbekannte Fahrer das Auto und beschleunigte den Renault stark und fuhr davon. Wenige Minuten später stellten die Beamten besagtes Fahrzeug an der Bohnenstraße in Kirchlengern fest. Anwohner gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass das Auto kurz zuvor an der Straße anhielt, drei Personen den Renault verließen und zu Fuß in nördlicher Richtung flüchteten. Die Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein. Ein dabei eingesetzter Diensthund stellte die drei Tatverdächtigen in einer nahegelegenen Wiese. Es handelt sich um einen 19-Jährigen aus Espelkamp, der das Auto fuhr, einen 17-jährigen Bünder und eine 16-jährige Herforderin. Bei dem 19-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurden Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein entsprechender Test bestätigte diese Annahme. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Bünder Wache gebracht und nah Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Neben den Tatvorwürfen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Betäubungsmittelkonsums muss er sich auch wegen Diebstahl von Kraftfahrzeugen verantworten. Das Fahrzeug ist zuvor von einem Grundstück entwendet worden. Der Renault gehört einer 47-jährigen Lübbeckerin, die über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde.

