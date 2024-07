POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hünxe (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht aufzuklären. Am 11.07. gegen 12:45 Uhr beschädigte ein weißer Sprinter beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hünxer Straße einen abgestellten Mazda MX5. Der Fahrer schaut sich den Schaden an dem geparkten Mazda und an seinem Fahrzeug an. Dann entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Sprinter müsste vorne rechts beschädigt ...

