Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise trotz Einreiseverbot

Weil am Rhein (ots)

Obwohl gegen ihn ein mehrjähriges Einreiseverbot sowie ein Haftbefehl besteht versuchte ein 21-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Einreisekontrolle der Bundespolizei endete die Reise und führte in anschließend ins Gefängnis.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (03.03.34) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen- Der 21-Jährige konnte sich dabei nicht ausweisen. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken ist. Von einer achtmonatigen Freiheitsstrafe hat er noch 70 Tage zu verbüßen. Zudem ergab die Überprüfung, dass gegen den 21-Jährigen bis zum Jahr 2029 ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetzt wurde ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

