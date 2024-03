Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen Alkoholisierung aufgefallen - Festnahme

Basel (ots)

Weil sich ein 26-Jähriger in einer Regionalbahn kaum auf den Beinen halten konnte wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Diese stellte vier offene Haftbefehle gegen den Mann fest. Er wurde festgenommen.

Durch den Zugbegleiter einer am Basel Badischen Bahnhof stehenden Regionalbahn wurde die Bundespolizei am Freitagabende (01.03.24) über einen Mann in Kenntnis gesetzt der sich aufgrund seiner Alkoholisierung kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den stark alkoholisierten rumänischen Staatsangehörigen an. Die Überprüfung des 26-Jährigen ergab vier Haftbefehle wegen Diebstahl sowie eine Aufenthaltsermittlung wegen räuberischer Erpressung. Durch die Haftbefehle waren Geldstrafen in Höhe von 240 Euro, 600 Euro, 500 Euro und 200 Euro zu vollstrecken. Da der Gesuchte die Geldbeträge nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,1 Promille wurde er zunächst bei einer ärztlichen Gewahrsamsfähigkeitsprüfung vorgeführt. Anschließend wurde der Mann zur Verbüßung der insgesamt 69-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

