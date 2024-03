Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fingerabdrücke führen zu Verhaftung

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 28-Jähriger konnte durch die Bundespolizei anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden. Es folgte eine Strafanzeige und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen in der Nacht von Mittwoch (28.02.24) auf Donnerstag als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann konnte sich dabei nicht ausweisen. Die folgende Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelt. Des Weiteren wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen festgestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Er wurde festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell