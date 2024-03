Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 46-Jähriger, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Er muss über 100 Tage ins Gefängnis.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagabend (01.03.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung des 46-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen ihn zwei Haftbefehle jeweils wegen Erschleichen von Leistungen zu vollstrecken sind. Mit dem ersten Haftbefehl war eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro gefordert und mit dem zweiten Haftbefehl eine Geldstrafe in Höhe von 2180 Euro. Da der Gesuchte die Geldbeträge nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der insgesamt 169-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

