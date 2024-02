POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in Praxisräume am Krankenhaus - genauer in Praxisräume des Gesundheitscampus am Josephs-Hospital - in Warendorf eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Freitag (09.02.2024, 16.00 Uhr) Montag (12.02.2024, 06.30 Uhr) vermutlich über ein auf kipp stehendes Fenster Zugang zu dem Gebäude des Gesundheitscampus am Krankenhaus, ...

mehr