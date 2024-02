Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Praxisräume. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 12.02.24

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in Praxisräume am Krankenhaus - genauer in Praxisräume des Gesundheitscampus am Josephs-Hospital - in Warendorf eingebrochen.

Sie verschafften sich zwischen Freitag (09.02.2024, 16.00 Uhr) Montag (12.02.2024, 06.30 Uhr) vermutlich über ein auf kipp stehendes Fenster Zugang zu dem Gebäude des Gesundheitscampus am Krankenhaus, stahlen technische Geräte und flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell