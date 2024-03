Polizei Hagen

POL-HA: 46-jähriger Mann greift Polizeibeamte an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger Mann leistete in der Nacht von Montag (04.03.2024) auf Dienstag Widerstand und griff Polizeibeamte an, nachdem diese ihn in der Innenstadt in Gewahrsam nahmen. Gegen 23.20 Uhr alarmierten Passanten die Polizei und gaben Hinweise auf einen Mann, der auf einem Innenhof in der Hochstraße saß und sich augenscheinlich in hilfloser Lage befand. Der 46-Jährige reagierte bereits aggressiv, als Anwohner in ansprachen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten rief der offensichtlich alkoholisierte Mann sofort "Verzieht euch!". Er verweigerte die Herausgabe seines Personalausweises und widersetzte sich einem Platzverweis in aggressiver Art und Weise. Nach mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, warf der Mann den Beamten einen glimmenden Zigarettenstummel vor die Füße und blieb an Ort und Stelle. Die Polizisten legten dem 46-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort sperrte er sich massiv gegen die Maßnahme. Zudem trat und schlug er die Beamten. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (sen)

