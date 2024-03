Polizei Hagen

POL-HA: 64-jährige Hagenerin bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Haspe wurde am Montagnachmittag (04.03.2024) eine 64-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Hagenerin war, gegen 17.15 Uhr, mit ihrem Skoda auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung der Hagener Innenstadt unterwegs. Als sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW eines 51-jährigen Ennepetalers. Der Skoda drehte sich und kam in dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten den Kurt-Schumacher-Ring in Fahrtrichtung Hagener Innenstadt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

