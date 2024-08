Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Hund aus Hafenbecken gerettet

Ludwigshafen (ots)

(JS) Am 27.08.2024 gegen 9:10 Uhr wurde der Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Tierrettung im Bereich der Pegeluhr auf die Parkinsel gerufen.

Ein Hund war seinem Besitzer entlaufen und im Bereich der Parkinsel unterwegs. Beim Versuch, ihn einzufangen entwischte das Tier, sprang ins Hafenbecken und schwamm auf die andere Seite des Kaiserwörthhafens, um in Höhe der Inselstraße wieder an Land zu gehen.

Auch hier missglückten alle Versuche, den Hund zu sichern, dieser begab sich stattdessen wieder ins Hafenbecken und schwamm weiter in Richtung Liegeplätze der Lastschiffe am Containerterminal.

Inzwischen war das Mehrzweckboot der Feuerwehr Ludwigshafen im Kaiserwörthhafen eingetroffen. Ein Rettungsschwimmer ging zu Wasser und konnte den inzwischen offensichtlich entkräfteten Hund vor dem Ertrinken retten und an Bord des Bootes bringen. Am Anleger an der Pegeluhr konnte des Tier anschließend wohlbehalten seinem glücklichen Besitzer übergeben werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen sowie dem Mehrzweckboot.

