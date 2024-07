Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Steine auf Gleise gelegt - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Rheinbrohl (ots)

Rheinbrohl. Bisher unbekannte Täter legten am Sonntagabend (14.7.) gegen 18:20 Uhr mehrere Steine im Bereich Rheinbrohl - Bahnstrecke Linz nach Koblenz - auf die Gleise. Die dort verkehrende Regionalbahn leitete umgehend eine Schnellbremsung ein; Reisende wurden nicht verletzt. Durch das Überfahren entstanden Schäden an den Spurkränzen und Rädern des Zuges sowie an den Gleisen.

Personen konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden. Jedoch sollen sich in Gleisnähe Kinder aufgehalten haben. Ein Kind trug einen roten Trainingsanzug, das andere Kind war hell gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell