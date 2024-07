BPOL-TR: Personenzüge auf einer Fläche von 312 qm besprüht

Koblenz (ots) - Im Bereich des Bahnhofs Koblenz-Güls wurden am Samstag (6.7.2024) mehrere großflächige Graffiti an der dort installierten Lärmschutzwand festgestellt. Die besprühte Fläche hat eine Größe von ca. 338 qm; der dadurch entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr