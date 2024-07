BPOL-TR: Sechsfach gesuchter Straftäter an Bundespolizei Trier überstellt

Kobern-Gondorf (ots) - Am Sonntag (30.6.2024) gegen 01:15 Uhr, soll es im Bahnhof Kobern-Gondorf zu einer sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen gekommen sein. Ein bisher unbekannter Mann habe sich in der Bahnhofshalle neben die junge Frau gesetzt und sie in gebrochenem Deutsch angesprochen. Im Laufe des Gesprächs rückte er näher zu ihr, berührte sie an Rücken, ...

mehr