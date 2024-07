Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 17-Jährige sexuell belästigt - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Kobern-Gondorf (ots)

Am Sonntag (30.6.2024) gegen 01:15 Uhr, soll es im Bahnhof Kobern-Gondorf zu einer sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen gekommen sein.

Ein bisher unbekannter Mann habe sich in der Bahnhofshalle neben die junge Frau gesetzt und sie in gebrochenem Deutsch angesprochen. Im Laufe des Gesprächs rückte er näher zu ihr, berührte sie an Rücken, Schulter und Brust. Anschließend folgte der Mann ihr in den vor dem Bahnhof stehenden Schienenersatzverkehr (Bus) nach Koblenz, verließ diesen jedoch kurz darauf wieder.

Der Tatverdächtige soll ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und offenbar arabischer Herkunft sein. Er hat schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er trug ein blaues T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine hellblaue Jeans mit schwarzem Gürtel.

Personen, insbesondere der Busfahrer, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678 -0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell