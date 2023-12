Polizei Düsseldorf

POL-D: Aufgepasst beim Weihnachtseinkauf - Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto!

Düsseldorf (ots)

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit verzeichnete die Polizei Düsseldorf zuletzt vermehrt Einbrüche durch eingeschlagene Scheiben an Pkw in der Innenstadt. Dabei machten die Diebe auch nicht vor im Parkhaus stehenden Autos Halt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto!

Während viele Besucher in der Innenstadt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, wittern Verbrecher ihre Chance. Sie halten Ausschau nach Wertgegenständen, Geschenken, Handtaschen und Handys in geparkten Autos, verschaffen sich Zugang zum Fahrzeug und schnappen sich ihre Beute. Auch in vermeintlich sicheren Parkhäusern kam es zuletzt vermehrt zu Einbrüchen.

Die Folge sind Schäden am Auto, der Verlust von gerade erworbenen Weihnachtsgeschenken oder wichtiger Papiere. Ärger, den man sich ersparen kann.

Daher rät die Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände und Papiere (z. B. Handtaschen, Tablets, Laptops, Fahrzeugpapiere) im Auto liegen. Auch nicht im Kofferraum. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Signalisieren Sie durch ein offenes Handschuhfach: Hier ist nichts zu holen!

Verschließen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs immer Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach.

Achten Sie beim Verschließen darauf, dass Ihr Fahrzeug tatsächlich abgeschlossen wurde.

Nutzen Sie auch den Gepäckbus der Rheinbahn auf der Hunsrückenstraße, an der Kreuzung Flinger Straße. Am Samstag können Besucher von 12:00 bis 21:15 Uhr vor Ort kostenlos ihre Einkaufstüten lagern und ihre Shoppingtour unbeschwert fortführen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell