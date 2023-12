Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Polizei will Streit an Supermarktkasse schlichten - Verdächtiger schlägt Polizisten - Beamter verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 18. Dezember 2023, 19:33 Uhr

Nach einem Streit an einer Supermarktkasse gestern Abend in Flingern verhinderten die Polizeibeamten eine weitere Eskalation. Dabei wurde ein Polizeibeamter angegriffen und so schwer verletzt, dass er zunächst nicht mehr dienstfähig ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Lichtstraße gerufen, weil es nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Kassenbereich gekommen sein soll. Als die Beamten vor Ort waren, reagierte einer der Streitbeteiligten vor dem Supermarkt weiter aggressiv. Da die Situation drohte erneut zu eskalieren, schritt ein 31-jähriger Polizist ein und stellte sich trennend zwischen die beiden streitenden Parteien. Daraufhin schlug der 36-jährige Deutsche nach dem Beamten und verletzte ihn so schwer, dass er bis auf Weiteres dienstunfähig ist. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige erstattet.

