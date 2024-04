Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr entwendeten drei unbekannte Männer zwei auf dem Gehweg der Carl-Schurz-Straße abgestellte Einkaufstaschen. Zwei 11-jährige Mädchen hatten diese dort abgestellt und sich wenige Meter von der Örtlichkeit entfernt. Sodann sei ein schwarzes Fahrzeug mit drei Männern besetzt vorgefahren und einer der Männer habe die Taschen (Sachwertinhalt: circa 300 Euro) an sich genommen. Im Anschluss fuhren die Männer mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Personenbeschreibung: alle drei Personen circa 175 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare. Eine der Personen trug eine schwarze Lederjacke.

Fahrzeugbeschreibung: schwarzer Kastenwagen, mit dem Buchstaben "V" beklebt

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

