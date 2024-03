Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: 84-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bonn-Buschdorf wurde am Donnerstag (07.03.2024) ein 84-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades (Pedal Electric Cycle, kurz Pedelec) schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle und Befragung eines Zeugen befuhr der Zweiradfahrer gegen 10:30 Uhr die Straße In den Dauen. Aus bislang nicht bekannter Ursache verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell