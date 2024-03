Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter soll Spinde in Fitnessstudio aufgebrochen haben - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 12.08.2023 in einem Fitnessstudio in Beuel mehrere Spinde aufgebrochen und Bargeld entwendet haben.

Die bisherigen Ermittlungen haben bislang nicht zu Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/129162

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

