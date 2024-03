Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrer missachtete Vorfahrt: Pedelec-Fahrerin in Alfter-Gielsdorf verletzt

Alfter-Gielsdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch, 06.03.2024, in Alfter-Gielsdorf eine 44-jährige Fahrerin eines Elektrofahrrades (Pedelec) verletzt. Sie befuhr um 07:10 Uhr die Alfterer Straße in Fahrtrichtung Bonn. An der Einmündung zur Chateauneufstraße stieß sie gegen das Auto eines 20-Jährigen. Er hatte, so die ersten polizeilichen Ermittlungen, die Vorfahrt der Zweiradfahrerin missachtet und war von der Chateauneufstraße mit seinem Pkw nach links auf die Alfterer Straße abgebogen.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell