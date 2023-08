Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Alle Einbruchsversuche gescheitert

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Oberhausen vier Wohnungseinbrüche angezeigt, die alle an wachsamen Nachbarn oder gut gesicherten Türen und Fenstern gescheitert waren.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie, gerne auch bei Ihnen zuhause, über wirksame Sicherungsmaßnahmen gegen Wohnungseinbrecher. Die Beratung ist selbstverständlich kostenlos!

Termine unter 0208 826 3511

