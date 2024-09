Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunkenes Paar baut Unfall und flüchtet (25.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Sonntag, den 25.08.2024, gegen 20 Uhr im Bad Dürrheimer Ortsteil Öfingen. Auf der Unterzaunstraße kam eine betrunkene 33-Jährige nach rechts von der Straße ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Aufprall machte die Straßenlaterne vollkommen unbrauchbar. In der Folge des Zusammenstoßes, - bei dem sich keiner verletzte - wechselte die Fahrerin vor Ort mit ihrem Partner das Steuer. Ein Zeuge konnte den Vorgang beobachten. So fuhr nun der 39-Jährige das Auto nach Hause. Dort stellten die Beamten fest, dass nicht nur die Unfallverursacherin, sondern auch der Partner betrunken gefahren war. Weiterhin hatte sich keiner der Beiden um die Schadensregulierung vor Ort gekümmert. Am Auto und der Straßenlaterne entstanden jeweils Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Nach den Blutentnahmen im Krankenhaus, erwarten jetzt beide Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell