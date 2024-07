Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße / Enscheder Straße / Alstätter Straße;

Unfallzeit: 09.07.2024, 10.50 Uhr;

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr hat ein Autofahrer in Gronau eine Radfahrerin übersehen und erfasst. Gegen 10.50 Uhr hatte der 67-Jährige die Pfarrer-Reukes-Straße aus Richtung Losserstraße kommend befahren. Als der Duisburger in den Kreisverkehr mit der Enscheder Straße und der Alstätter Straße einfuhr, touchierte er das Rad der 16-Jährigen. Sie hatte sich bereits im Kreisel befunden und stürzte. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Gronauerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei im Kreis Borken verzeichnet immer wieder Unfälle, die in ähnlicher Art wie der beschriebene zustande kommen. Dies kann im Einzelfall mit einer Sichtbehinderung durch die A-Säule im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass unter ungünstigen Umständen Radfahrende für Sekunden aus dem Blickfeld eines Autofahrers verschwinden. Die Polizei empfiehlt daher, gezielt links und rechts an den massiven vorderen Fahrzeugholmen vorbeizuschauen, um den Verkehrsraum vollständig zu erfassen. Nachstehend der Link zu einem kurzen Video zu der Thematik: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell