Wedel - Einbrüche in Einfamilienhaus und Wohnung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (14.06.2024) ist es tagsüber in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Elmshorn zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft drang in einem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten. Die Geschädigte gab Bargeld, bestehend aus Geldscheinen und diversem Münzgeld, sowie hochwertige Handtaschen als Stehlgut an. Zudem entwendeten die Täter fünf Paar Schuhe. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird vorläufig auf über 10.000 Euro geschätzt.

Des Weiteren ist es von Freitag auf Samstag (14./15.06.2024) in der Dunantstraße in Wedel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

In einem ungefähr 24-stündigen Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchte die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, konnte von der Anzeigenden bisher noch nicht benannt werden.

In beiden Fällen bittet das zuständige Sachgebiet 4 der zuständigen Kriminalpolizei Pinneberg um Zeugenhinweise.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

