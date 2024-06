Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raub eines Handys - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (13.2024) ist es im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelungen einen Tatverdächtigen im Wurmkamp vorläufig festzunehmen und in das Polizeigewahrsam des Polizeireviers Pinneberg zu verbringen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging die 64-jährige Geschädigte um 12:04 Uhr mit ihren Hunden auf der Straße "Borgfelde" spazieren und wurde von einer männlichen Person angesprochen, die augenscheinlich bemerkte, dass die Geschädigte ein Handy in der Hand hielt. Um vermutlich an das Handy zu gelangen, kam es zu einer kleinen Rangelei, in dessen Folge die 64-Jährige zu Boden fiel. Der Täter ergriff das Handy und flüchtete in Richtung Danziger Straße.

Im Zuge der Fahndung konnte ein 26-Jähriger durch Einsatzkräfte der Polizeistation Schenefeld im Wurmkamp angetroffen werden.

Der Beschuldigte wurde nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft in Itzehoe im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Raubes verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Raubtat in der Straße "Borgfelde" beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummre 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell