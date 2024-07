Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 09.07.2024, zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr;

Weggefahren ist ein Unbekannter am Dienstag in Ahaus nach einem Unfall auf einem Parkplatz an der Coesfelder Straße. Die Kollision beschädigte einen dort stehenden, rot-weiß lackierten Mini. Das Geschehen spielte sich zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr ab. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

