Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Nachtragsmeldung zu: B224 nach Unfall gesperrt

Raesfeld (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat die Fahrerin eines Elektromobils am Dienstag in Raesfeld-Erle bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 13.40 Uhr außerorts auf der Dorstener Straße, Bundesstraße 224, gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 90-jährige Frau aus Raesfeld die Straße mit ihrem Krankenfahrstuhl queren wollen. Eine 36-jährige Raesfelderin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf der Dorstener Straße in Richtung Raesfeld unterwegs gewesen und mit der Seniorin kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährliche verletzte Frau in eine Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell