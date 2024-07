Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Folgenschwerer Zusammenstoß beim Abbiegen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 09.07.2024, 07.40 Uhr;

Vier Verletzte und ein Sachschaden von circa 36.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Gronau-Epe ereignet hat. Ein 59-Jähriger hatte gegen 07.40 Uhr außerorts die Ahauser Straße in Richtung Ahaus-Graes befahren. Als der Gronauer nach links in einen Wirtschaftsweg im Bereich der Bauerschaft Lasterfeld abbog, kam es zur Kollision: Im gleichen Moment hatte ein nachfolgender 31-Jähriger mit seinem Wagen zum Überholen angesetzt und wollte an dem vorausfahrenden Auto links vorbeiziehen. Die Wucht der Kollision schleuderte den überholenden Pkw von der Fahrbahn; er überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, ebenso ein mitfahrendes Kleinkind im Wagen des 31-Jährigen. Seine 27-Jährige Beifahrerin aus Gronau zog sich schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle auf der Ahauser Straße blieb für die Dauer der Aufnahme des Unfalls zwischen Ahaus-Graes und Epe gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell