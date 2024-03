LPI-J: Schlägerei in Weimarer Hostel

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag betrat ein unbekannter Täter ein Grundstück in der Heinrich-Heine-Straße. Dort war das Fahrrad eines 51jährigen Weimarers mit zwei Fahrradschlössern an zwei anderen Fahrrädern angeschlossen. Beide Schlösser wurden gewaltsam geöffnet und das Fahrrad des Geschädigten im Wert von 400 Euro entwendet. Die aufgebrochenen Schlösser wurden am Tatort zurückgelassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

