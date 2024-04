Bad Segeberg (ots) - Am Montag (22.04.2024) wurde im Niebelungenring ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus polizeilich bekannt. Die Tat selbst, bei der eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Haus eindrang, müsste nach Angaben der Anzeigenden in einem Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen gegen ...

mehr