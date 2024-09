Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe eines in der Gewerbestraße abgestellten Wohnmobils ein - 3.000 Euro Schaden (27.08./04.09.2024)

Moos (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 27.08.2024, und Mittwoch, 04.09.2024, hat ein unbekannter Täter ein in der Gewerbestraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Der Unbekannte schlug an dem auf Höhe der Hausnummer 22 auf einem frei zugänglichen Abstellplatz stehenden Fahrzeug die Scheibe ein. Dabei splitterte die äußere der Spezial-Doppelverglasung, die innere blieb jedoch ganz, so dass der Unbekannte nicht in den Innenraum gelangte. Die Höhe des verursachten Schadens dürfte im Bereich von rund 3.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell